23.10.2019
16:08
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Якутск

Уволена глава управы – СМИ

О внезапном увольнении главы Управы Гагаринского округа Анжелы АХМЕДОВОЙ, проработавшей от силы год, сообщает сегодня Sakhaday.

Увольнение оказалось тем более неожиданным, поскольку Ахмедова из команды мэра Якутска. Работала во время выборов в штабе Авксентьевой. До назначения в Управу возглавляла цех бортового питания аэропорта Якутск. Поэтому ей пришлось давать свидетельские показания во время суда над экс-директором аэропорта Якутск Николаем МЕСТНИКОВЫМ, о чем SakhaLife уже сообщал.

По данным Sakhaday, у уволенного руководителя могут быть проблемы с дипломом. Сама же Анжела Васильевна озвучила в соцсети другую причину: «На самом деле я написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с поступившим предложением перейти на другую службу».

Фото: Из профиля Анжелы Ахмедовой в фейсбуке
Источник: По материалам Sakhaday.
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