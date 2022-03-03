Уволен замминистра

1 марта своим указом глава Якутии уволил Сергея СИВЦЕВА, заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства. С расхожей формулировкой «по собственному желанию». SakhaLife подтвердили эту информацию в ведомстве. Однако соответствующий кадровый указ пока не опубликован. Замминистра недолго проработал на своем посту – с июля прошлого года. СПРАВКА Сивцев Сергей Гаврильевич – заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). Производственная деятельность 09.2001-10.2001 гг. — госинспектор МТКОП МОП РС(Я) 11.2001 – 12.2001 гг. — охранник АФХП «Сардаана» 12.2001 – 05.2002 гг. — ведущий специалист ЯРС «Динамо» 05.2002 – 07.2002 гг. — главный специалист ГКА «Саха-Фермер» 08.2002-10.2004 гг. – специалист I категории, ведущий специалист Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Республике Саха (Якутия) 10.2004 – 08.2011 гг. – главный специалист – эксперт Управления Росприродназдора по Республике Саха (Якутия) 08.2011 – 02.2014 гг. – начальник отдела Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) 02.2014 – 05.2019 гг. – заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) 05.2019 – 09.2019 гг. – начальник административно-организационного управления аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республике Саха (Якутия) 09.2019 – 06.2021 гг. – руководитель секретариата Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Образование Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова, географ, гидролог Дальневосточная академия госслужбы, менеджер государственного и муниципального управления.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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