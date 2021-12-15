Уволен замглавы Росстата РФ Павел Смелов — уроженец Якутска

В ноябре Павел Смелов заявил «Коммерсанту», что в переписи приняли участие «более 100 процентов» переписавшихся. Руководителю Росстата Павлу Малкову пришлось объяснять, что это случилось из-за повторов, так как данные собирали из четырех источников — от переписчиков, из электронных переписных листов на портале «Госуслуги», бумажных анкет на режимных объектах (в тюрьмах, военных частях) и из административных данных в сравнении с оценочной численностью населения на 1 августа 2021 года.

Имеющиеся данные Малков назвал «сырыми» и отметил, что их еще предстоит обработать. Он также заявил, что называть цифру «более 100 процентов» было «методологически некорректно» со стороны Росстата, сообщал РБК.

В ноябре Павел Смелов заявил «Коммерсанту», что в переписи приняли участие «более 100 процентов» переписавшихся. Руководителю Росстата Павлу Малкову пришлось объяснять, что это случилось из-за повторов, так как данные собирали из четырех источников — от переписчиков, из электронных переписных листов на портале «Госуслуги», бумажных анкет на режимных объектах (в тюрьмах, военных частях) и из административных данных в сравнении с оценочной численностью населения на 1 августа 2021 года.

Имеющиеся данные Малков назвал «сырыми» и отметил, что их еще предстоит обработать. Он также заявил, что называть цифру «более 100 процентов» было «методологически некорректно» со стороны Росстата, сообщал РБК.