Уволен замглавы Росстата РФ Павел Смелов — уроженец Якутска
В ноябре Павел Смелов заявил «Коммерсанту», что в переписи приняли участие «более 100 процентов» переписавшихся. Руководителю Росстата Павлу Малкову пришлось объяснять, что это случилось из-за повторов, так как данные собирали из четырех источников — от переписчиков, из электронных переписных листов на портале «Госуслуги», бумажных анкет на режимных объектах (в тюрьмах, военных частях) и из административных данных в сравнении с оценочной численностью населения на 1 августа 2021 года.
Имеющиеся данные Малков назвал «сырыми» и отметил, что их еще предстоит обработать. Он также заявил, что называть цифру «более 100 процентов» было «методологически некорректно» со стороны Росстата, сообщал РБК.
В ноябре Павел Смелов заявил «Коммерсанту», что в переписи приняли участие «более 100 процентов» переписавшихся. Руководителю Росстата Павлу Малкову пришлось объяснять, что это случилось из-за повторов, так как данные собирали из четырех источников — от переписчиков, из электронных переписных листов на портале «Госуслуги», бумажных анкет на режимных объектах (в тюрьмах, военных частях) и из административных данных в сравнении с оценочной численностью населения на 1 августа 2021 года.
Имеющиеся данные Малков назвал «сырыми» и отметил, что их еще предстоит обработать. Он также заявил, что называть цифру «более 100 процентов» было «методологически некорректно» со стороны Росстата, сообщал РБК.
Биография
Родился 1 июля 1983 года в Якутске.
В 2005 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «прикладная информатика (в экономике)» и Якутский институт в Москве по специальности «Менеджмент организации».
2004-2015 гг. – работал на различных должностях в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики.
2015-2018 гг. – директор ситуационного центра социально-экономического развития регионов Российской Федерации Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.
2018-2019 гг. – возглавлял Центр статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В 2019 году назначен советником руководителя Федеральной службы государственной статистики.
С декабря 2019 года заместитель руководителя Росстата.
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