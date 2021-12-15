Уволен замглавы Росстата РФ Павел Смелов — уроженца Якутска

Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности замглавы Росстата Павла Смелова, который курировал проведение Всероссийской переписи населения в 2021 году, сообщает INTERFAX.RU. Павел Смелов родился 1 июля 1983 года в Якутске. В 2005 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «прикладная информатика (в экономике)» и Якутский институт в Москве по специальности «Менеджмент организации».

«Павел Смелов покинул Росстат по собственному желанию», — сообщил «Интерфаксу» представитель Росстата. Он добавил, что в ведомстве Смелову благодарны за активную работу по организации и проведению переписи.

Смелов занимал должность замглавы Росстата с декабря 2019 года.

Основной этап переписи прошел с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Перепись несколько раз переносили из-за пандемии. Первоначально планировалось провести ее в октябре 2020 года. В последний раз ее перенесли с сентября 2021 года на октябрь, чтобы разнести ее по времени с выборами. Сейчас идет анализ ее результатов, первые данные о численности населения появятся в январе 2022 года.