Увидев сообщение от авиакомпании, якутянка забыла об усталости

АК «Якутия» к своему дню рождения объявила розыгрыш среди подписчиков в Instagram. Авиакомпания выставила в качестве приза два авиабилета туда-обратно на любой регулярный рейс в салоне экономического класса с правом вылета до 31 декабря 2022 года. Победитель был определен в прямом эфире через приложение-генератор, им стала Мария Ивановна Стручкова.

«О розыгрыше я узнала случайно, увидев репост у знакомой. Долго не думая, решила принять участие и не прогадала. Сделала репост, оставила комментарий с поздравлением и совсем забыла. В день подведения итогов, 21 января, уставшая после работы пришла домой. Затем увидела сообщение от авиакомпании и всю усталость как рукой сняло!», — поделилась Мария Стручкова.

Интересно, что якутянка ещё ни разу в жизни не летала на самолете. И как раз этим летом вместе с суспругом планировали отправиться на море.