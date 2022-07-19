Увидеть, предупредить, спасти…

Призвание-онколог.

«Цитология – это увлекательно!» Так оценивает суть этого направления диагностики врач высшей категории Лилия Захарова, которая не только стояла у истоков цитологической службы Якутского республиканского онкодиспансера, но и посвятила ей всю жизнь.

К тому времени, когда в 1968 году Лилия Захарова впервые переступит порог Якутского онкодиспансера, за плечами у нее будет уже немалый путь в медицине – 11 лет. Вначале, после Иркутского медучилища, работа фельдшером-акушеркой при Иркутско-Саянской экспедиции, затем – медиком в поселке Селендума.

И все-таки 1968 год, когда вместе с мужем и детьми Лилия Захарова переедет из Улан-Удэ в Якутск, во многом начнет ее жизнь с чистого листа. Во-первых, потому что она сразу же поступит на вечернее отделение медико-лечебного факультета ЯГУ. А во-вторых, будет принята в онкодиспансер, в котором, как окажется, найдет дело всей своей жизни.

— Диспансер в те годы располагался в деревянном корпусе на территории Областной больницы. Клинико-диагностическая лаборатория, куда меня приняли лаборантом, была небольшая. Коллектив, который в то время возглавлял Виталий Иннокентьевич Попов, был дружным, встретили меня хорошо, — вспоминает ветеран тыла и труда Лилия Захарова.

Здесь она будет работать все годы учебы в университете. И сюда же вернется после его окончания уже врачом-лаборантом.

— Я как-то сразу нашла себя здесь. Да, онкологический диспансер – лечебное учреждение со своей спецификой. К нам очень часто поступали тяжелые больные, и нужно было иметь огромное сострадание и любовь к пациентам, чтобы не выгорать самому. И все же мне никогда даже в голову не приходило, чтобы уйти туда, где легче, — говорит Лилия Ленскнична.

А в начале 80-ых годов в ЯРОД произойдет событие, которое войдет с историю здравоохранения Якутии и навсегда определит профессиональные интересы Лилии Захаровой. По инициативе блестящего врача-новатора Павла Степановича Герасимова, внедрившего в республике целый ряд новых методов диагностики, в Якутском онкодиспансере впервые в Якутии была открыта цитологическая лаборатория. В регионе начало развиваться новое диагностическое направление, базирующееся на оценке морфологического состояния клеток. Огромный вклад в процесс становления новой службы внесла и врач-цитолог Лилия Захарова.

— Лаборатория сыграла огромную роль в диагностике ранних стадий злокачественных опухолей всех локализаций и существенно повысила показания ранней диагностики рака. Это было значительно и для дальнейшего развития онкослужбы республики в целом, — говорит она.

Принципиально новым был сам метод выявления новообразований.

— В отличие от гистологии в данном случае изучаются не срезы тканей, а клетки. Это позволяет выделить атипические клетки, из которых может развиться злокачественная опухоль. Вообще, цитологические исследования – это очень интересно. На уровне микромира, то есть, на клеточном уровне, идет своя жизнь. Анализируя эти процессы, выявляя атипические клетки, можно не только диагностировать рак, но и определить его вид, — говорит Лилия Ленскнична.

На первых порах сложных ситуаций хватало.

— Если я в чем-то сомневалась, то материал мы рассматривали вместе с Павлом Степановичем Герасимовым, и потом уже ставили окончательный диагноз. Павел Степанович – внимательный, дотошный, добрый, был учителем для многих, и я тоже считаю себя его ученицей, — рассказывает она.

Многое приходилось делать самим.

— Одно время сами делали пункцию опухолей, сами выполняли и красили мазки, потом смотрели их. Когда были подготовлены лаборанты, эта работа перешла к ним, — говорит Захарова.

Вначале, вспоминает она, вся служба размещалась в одном кабинете. За одним столом сидели и врачи, и лаборанты, которых они сами же и обучали видеть цитологическую картину в гинекологических мазках, кусочках тканей, взятых во время операций и т.д. Оборудование было нехитрое – микроскопы, не идущие ни в какое сравнение с тем оборудованием, на котором цитологи работают сегодня. Со временем, после того, как в 1989 году ЯРОД переехал в пятиэтажный корпус по ул. Свердлова, ЦЦЛ удалось расшириться – ей выделили целую секцию.

И это было очень кстати. Ведь к тому времени Централизованная цитологическая лаборатория обслуживала уже не только онкодиспансер, но и все лечебные учреждения Якутска и ЦРБ. Ежедневно здесь выполняли несколько сотен анализов. А помимо этого врачи-цитологи нередко выезжали в районы – для консультаций.

— К тому времени наша лаборатория стала учебной базой. Здесь периодически проходили обучение лаборанты, а врачи — специализацию. Поэтому безо всякого преувеличения можно сказать, что первые специалисты-цитологи для больниц Якутии были подготовлены у нас, на базе ЯРОД, — говорит Лилия Ленскнична.

Замечательный коллектив высокопрофессиональных специалистов сложился и в самой ЦЦЛ.

— Это были люди, в профессионализме которых сомневаться не приходилось: врач А.Н. Ощепков, фельдшеры-лаборанты Ю.Д. Бушмагина, П.Е.Скрябина, Р.Н. Егорова, И.С.Коркина и др. Это был костяк нашего сплоченного коллектива, — говорит Лилия Захарова.

В полной мере это относится и к ней самой, человеку, посвятившему своему жизнь цитологии, и добившегося в своем деле безоговорочного авторитета. Ее вердиктам доверяли, и именно к ней отправляли больных в самых сложных, спорных случаях. Причем, не только в самом ЯРОД, но и коллеги из других лечебных учреждений Якутска.

И не счесть ситуаций за 34 года, отданных онкодиспансеру, когда именно ее цепкий глаз и чутье прирожденного диагноста позволяли обнаружить недуг на самой ранней стадии, тем самым упредив большую беду…