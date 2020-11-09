В преддверии дня рентгенолога врачи отделения лучевой диагностики Якутской Республиканской клинической больницы рассказали о том, как работают в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Благодаря современному диагностическому оборудованию рентгенологи могут увидеть невидимое, что даёт возможность их коллегам — пульмонологам начать лечение пневмонии как можно раньше. Сегодня о своей работе рассказывает Любовь Маппырова, врач-рентгенолог с тридцатилетним стажем работы.

Также напоминаем о репортаже из кабинета компьютерной томографии — в нем вы узнаете все о «матовых стёклах» в легких.