Увидела свет монография якутского ученого

Вышла в свет монография кандидата фармацевтических наук, главного специалиста по ведомственному контролю Минздрава республики, доцента СВФУ Сардааны ТАРАБУКИНОЙ. Книга «Современное состояние лекарственного обеспечения населения Республики Саха (Якутия)» – первая монография в истории фармации республики, результат многолетних исследований автора. Я встретилась с ее автором Сардааной Тарабукиной и ее коллегой Анастасией ЭВЕРСТОВОЙ, чтобы из первых уст узнать о книге.

— Расскажите, пожалуйста, какой проблеме посвящена монография, Сардаана Макаровна.

— Монография посвящена исследованию основных тенденций и закономерностей развития системы лекарственного обеспечения во взаимосвязи с экономическими, инфраструктурными и медико-демографическими показателями, основной упор сделан на лекарственное обеспечение арктических районов, и, исходя из особенностей Крайнего Севера, сделаны выводы о необходимости принятия дополнений в современное российское законодательство в сфере обращения лекарственных средств. В монографии собраны исследования результатов фармакотерапии в нашей республике за десять-пятнадцать последних лет в динамике и в сравнении со средними показателями в регионах России и странах мира. На примере тринадцати арктических районов республики показаны особенности организации фармацевтической деятельности и их взаимосвязь с показателями здоровья и продолжительности жизни населения. В работе использованы результаты собственных фармакоэкономических, социологических, маркетинговых исследований, а также материалы ведомственного контроля Минздрава республики, контент анализа обращений граждан по вопросам качества и доступности лекарственной помощи и другие источники. Особое внимание уделено вариантам методологического решения задач по оптимизации лекарственной помощи населению, в том числе путем персонализированного подбора лекарств и ведения учета фармакогенетических показателей.

— У Вас кроме научной много других направлений работы…

— Я работаю в отделе ведомственного контроля и обращений граждан Минздрава республики. В отделе ведется работа по ведомственному контролю в наших подведомственных организациях, анализу и обобщению самых острых проблем в системе здравоохранения, поскольку мы работаем с обращениями граждан по вопросам охраны здоровья и из первых уст узнаем, что в первую очередь волнует население и какие оперативные, тактические вопросы требуют безотлагательного решения. По совместительству читаю лекции и преподаю студентам, я -доцент мединститута СВФУ.

– Сардаана Макаровна долгое время возглавляла управление фармации, всегда уделяла большое внимание прогрессивным идеям, новым подходам, идеям и вопросам повышения квалификации специалистов, занимающихся лекарственным обеспечением, — добавляет главный специалист Департамента организации медицинской помощи населению Анастасия ЭВЕРСТОВА. — ТрудСардааны Макаровны — первая монография в нашей истории. Я думаю, что она будет настольной книгой для нас, сотрудников органов управления государственной власти, для работающих в условиях Арктики, для практикующих работников и для студентов — будущих провизоров и фармацевтов, так что выход книги важное событие для нашей фармации.

Рецензентами монографии выступили д.ф.н., профессор Курского государственного медицинского университета Алла ОВОД, к.ф.н., доцент Дальневосточного государственного медицинского университета Ирина АМЕЛИНА и д.м.н., доцент СВФУ Снежана СЛЕПЦОВА, и все трое отметили теоретическую и практическую значимость монографического исследования. Его результаты могут быть использованы при разработке стратегических документов развития регионов, имеющих труднодоступные и малонаселенные пункты проживания, а также в обучении студентов, аспирантов, организаторов здравоохранения и фармацевтической службы.

— Что в планах? Какой будет Ваша следующая монография?

— Это будет, наверное, не очень скоро, но, конечно же, исследования будут посвящены вопросам фармакотерапии и роли лекарства в системе жизненных ценностей человека, будут анализироваться подходы лекарственного обеспечения, схемы и результаты фармакотерапии в условиях повышенной готовности и пандемии. Уже идет накопление информационного массива, материалов, и все это очень интересно.

— Позвольте поздравить Вас, Сардаана Макаровна, с выходом Вашей первой монографии и пожелать дальнейших успехов в научных исследованиях. Будем ждать Вашу следующую книгу!