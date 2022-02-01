Увеличивается количество якутян, выздоровевших после ковида

За последние сутки выздоровели 1233 человека, за предыдущие – 1153. В Якутии регистрируется увеличение количества пациентов, выздоровевших после перенесенного ковида. Об этом сегодня на брифинге оперштаба сообщила министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.

За сутки для лечения в стационары республики поступили 116 человек. Всего за сутки выявлено 3211 новых случаев.

Несмотря на высокую скорость распространения нового штамма вируса, у большинства заболевших болезнь протекает в легкой форме. Министр подчеркнула, что легкое течение болезни связано с получением вакцины.

«Вакцинированный человек имеет иммунитет к коронавирусной инфекции. Поэтому он болеет в легкой форме», — отметила Лена Николаевна.

Сегодня первым компонентом вакцины привиты 80% взрослого населения Якутии. Ревакцинировано 62% от общего числа людей, у которых наступил срок повторной вакцинации.

Министр призвала якутян не медлить с вакцинацией и ревакцинацией, и тем самым обеспечить себя защитой от вируса.

«Амбулаторные больные получают бесплатные лекарства. Их закупка в необходимом объеме осуществляется постоянно. Лекарства можно получить в поликлиниках и на дому, только по назначению врача с учетом тяжести заболевания и сопутствующих диагнозов», — так Лена Афанасьева прокомментировала вопрос лекарственного обеспечения.

Также министр обратила особое внимание на то, что Центр первичного амбулаторного приема открыт для лиц с симптомами с ОРВИ и подозрением на ковид. «Нет необходимости посещать Центр только ради бесплатного экспресс-теста. Не подвергайте себя и своих близких излишнему риску», — сказала министр здравоохранения Якутии.