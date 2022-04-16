Увеличено количество рабочих на строительстве Жатайской судоверфи

Количество рабочих на строительной площадке Жатайской судоверфи с прошлой недели увеличено с 54 до 65. Подрядчик обязался увеличить рабочую силу до 200 человек в мае. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко по итогам выездного совещания на стройплощадке Жатайской судоверфи с представителями подрядных организаций.

На объекте продолжается строительство первого этапа: строится блок корпусных производств. Его должны были сдать уже в начале этого года, отставание от графика более двух месяцев. Параллельно идёт подготовка к монтажу рельс для слипа, это площадка для спуска судов.

Ранее подрядчики столкнулись с проблемой увеличения цен на металлоконструкции и их доставкой в республику. По информации директора АО «Жатайская Судоверфь» Петра Накула, сегодня все металлоконструкции и стройматериалы завезены в полном объёме. Поэтому сейчас главной задачей подрядчика является именно увеличение рабочей силы, чтобы нагнать график.

Как подчеркнул Андрей Тарасенко, на федеральном уровне принято решение о передаче всех акций «Жатайской судоверфи» в собственность Республики Саха (Якутия). Это позволит республике управлять всеми процессами в части контрактов и строгого соблюдения их сроков.

Ранее чтобы ликвидировать отставание от плановых дат, АО «Жатайская судоверфь» совместно с подрядными организациями скорректировали график монтажных работ до конца текущего года.

Объект строится в рамках государственной программы РФ «Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений». Как ранее отмечал Глава Якутии Айсен Николаев, при выходе на проектную мощность Жатайская судоверфь должна стать ключевым инструментом для решения задачи по обновлению речного флота Ленского бассейна и Арктической зоны республики, на которой ежегодно будут строить собственные речные суда.