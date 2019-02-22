Увеличение пособия отразилось на уровне безработицы в Якутске

С начала года размер пособия по безработице увеличено вдвое, это стразу отразилось на статистике и показатели зафиксировали рост уровня безработицы.

Сейчас на учете Центра занятости Якутска состоит 1789 человек, из них безработных 1222. Пособия по безработице получают 907 граждан.

При этом в базе вакансий имеются 4245 рабочих мест — то есть вакансий больше, чем безработных. Такой дисбаланс складывается из-за того, что безработные граждане не отвечают критериям работодателей по специальности, опыту и квалификации.

О сложившейся проблеме смотрите в материале корреспондента «Якутия 24» Дмитрия Тымырова.

Фото Центра занятости Якутска