03.01.2020
00:12
48
Якутия
Увеличена грузоподъёмность на ледовом автозимнике «Якутск – Нижний Бестях»
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 31 декабря 2019 года увеличена до 20 тонн грузоподъёмность ледового автозимника «Якутск – Нижний Бестях» федеральной трассы Р-504 «Колыма».
В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».
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