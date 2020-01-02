Увеличена грузоподъёмность на ледовом автозимнике «Якутск – Нижний Бестях»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 31 декабря 2019 года увеличена до 20 тонн грузоподъёмность ледового автозимника «Якутск – Нижний Бестях» федеральной трассы Р-504 «Колыма». В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.

Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».

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