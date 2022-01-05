Увеличена грузоподъёмность ледовых переправ на трассе «Вилюй»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 05 января 2022 года до 30 тонн увеличена грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), на км 807 (с. Кюндядя) на км 956 (с. Устье) и на км 1049 (с. Крестях) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.