Увеличена грузоподъёмность ледового автозимника через р. Лена «Якутск-Нижний Бестях»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 12 января 2022 года увеличена до 20 тонн грузоподъемность ледового автозимника через р. Лена «Якутск-Нижний Бестях» федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма». Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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