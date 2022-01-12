12.01.2022
15:43
150

Якутия

Увеличена грузоподъёмность ледового автозимника через р. Лена «Якутск-Нижний Бестях»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 12 января 2022 года увеличена до 20 тонн грузоподъемность ледового автозимника через р. Лена «Якутск-Нижний Бестях» федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма».

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх