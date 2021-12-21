Увеличена грузоподъемность переправы через Алдан

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 21 декабря 2021 г. грузоподъемность ледовой переправы через р. Алдан на трассе Р-504 «Колыма» увеличена до 30 тонн.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.