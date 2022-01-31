31.01.2022
17:33
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Якутия

Увеличена грузоподъемность на автозимнике «Олекминск — Ленск»

Приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» на автозимнике г. Олекминск — г. Ленск с 31 января увеличена грузоподъемность до 20 тонн. 

По результатам комиссионного обследования зимней автодороги «Умнас» на участке Ю. Нюя — Бирюк, минимальная толщина льда составила 65 см.

Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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