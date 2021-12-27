Увеличена грузоподъемность на автозимнике «Хатассы»

Приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)», с 27 декабря т.г. разрешено движение автотранспорта с общим весом до 30 тонн по ледовому автозимнику через реку Лена на автодороге 12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена» (автодорога «Хатассы»).

Источник: Управление автодорог РС(Я)

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