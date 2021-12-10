Увеличена грузоподъемность ледовых переправ на Вилюе и Колыме

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 10 декабря увеличена до 10 тонн грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с.Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя), км 956 (с. Устье) и на км 1049 (с. Крестях) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» и на ледовом автозимнике через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» на 365-м км трассы Р-504 «Колыма».

Ориентировочный срок открытия ледового автозимника через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» — 5 января 2022 года. Однако, исходя из фактического состояния ледового покрова дата открытия может быть скорректирована.

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.