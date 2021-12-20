20.12.2021
20:31
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Экономика
Увеличена грузоподъемность ледовых переправ на трассе «Вилюй»
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 20 декабря увеличена до 20 тонн грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя), км 956 (с. Устье) и на км 1049 (с. Крестях) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» 2
Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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