Увеличена грузоподъемность ледовых переправ на трассе «Вилюй»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 20 декабря увеличена до 20 тонн грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя), км 956 (с. Устье) и на км 1049 (с. Крестях) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» 2

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.