Увеличена грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 28 декабря 2020 г. грузоподъемность ледовой переправы через р. Алдан на трассе Р-504 «Колыма» увеличена до 30 тонн. Дальнейшее увеличение грузоподъёмности до 40 тонн запланировано на 11 января 2021 г.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.