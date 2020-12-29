29.12.2020
11:30
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Якутия

Увеличена грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 28 декабря 2020 г. грузоподъемность ледовой переправы через р. Алдан на трассе Р-504 «Колыма» увеличена до 30 тонн. Дальнейшее увеличение грузоподъёмности до 40 тонн запланировано на 11 января 2021 г.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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