29.12.2020
11:30
69
Якутия
Увеличена грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 28 декабря 2020 г. грузоподъемность ледовой переправы через р. Алдан на трассе Р-504 «Колыма» увеличена до 30 тонн. Дальнейшее увеличение грузоподъёмности до 40 тонн запланировано на 11 января 2021 г.
В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Увеличена грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан#Якутия
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