Увеличена грузоподъемность ледового зимника «Кангалассы – Соттинцы»

Увеличена грузоподъемность ледового зимника «Кангалассы – Соттинцы» автомобильной дороги «Борогон». Согласно приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», с 25 января по ледовому автозимнику через реку Лену разрешено движение автотранспорта с общей массой до 40 тонн.

Источник: Управление автодорог РС(Я)

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