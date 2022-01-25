25.01.2022
15:49
22

Якутия

Увеличена грузоподъемность ледового зимника «Кангалассы – Соттинцы»

Увеличена грузоподъемность ледового зимника «Кангалассы – Соттинцы» автомобильной дороги «Борогон».

Согласно приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», с 25 января по ледовому автозимнику через реку Лену разрешено движение автотранспорта с общей массой до 40 тонн.

Источник: Управление автодорог РС(Я)
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