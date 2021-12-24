Увеличена грузоподъемность автозимников в Кобяйском улусе

Приказами ГКУ «Управтодор РС(Я)» с 24 декабря т.г. увеличена грузоподъемность автозимников автодорог «Сангар» и «Кобяй».

В направлении п.Сангар — с.Ситте — с.Батамай — Булус автодороги «Сангар» разрешен проезд для транспорта с общим весом до 10 тонн, где на ледовой полосе автозимника минимальная толщина льда составила 60 см, максимальная — 80 см.

На участке р.Хатынг-Юрях — с.Кальвица — п.Сангар автодороги «Кобяй» установлен допустимый общий вес автотранспорта до 5 тонн, где минимальная толщина льда составила 40 см, максимальная — 60 см.