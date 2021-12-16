16.12.2021
19:19
98
Якутия
Увеличена грузоподъемность автозимника через Амгу
Приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» с 16 декабря текущего года разрешено движение автотранспорта с общим весом до 10 тонн по ледовому автозимнику через реку Амгу на 196+822 км автодороги «Амга» в Амгинском улусе.
По результатам контрольной проверки минимальная толщина льда составила 61 см, максимальная — 72 см, что соответствует установленной грузоподъемности ледовой переправы.
Водителям транспортных средств необходимо соблюдать дистанцию между машинами и скоростной режим при движении по автозимнику.
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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