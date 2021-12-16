Увеличена грузоподъемность автозимника через Амгу

Приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» с 16 декабря текущего года разрешено движение автотранспорта с общим весом до 10 тонн по ледовому автозимнику через реку Амгу на 196+822 км автодороги «Амга» в Амгинском улусе.

По результатам контрольной проверки минимальная толщина льда составила 61 см, максимальная — 72 см, что соответствует установленной грузоподъемности ледовой переправы.

Водителям транспортных средств необходимо соблюдать дистанцию между машинами и скоростной режим при движении по автозимнику.