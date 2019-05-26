Увековечивая имя героя Советского Союза: Разобьют ли сквер?

Владимир ЛОНГИНОВ родился 2 сентября 1919 года во II Атамайском наслеге Намского (ныне Горного) улуса. Когда Володе было семь месяцев, его отца, Дионисия Евставьевича, направили священником в Тандинский приход, и вся семья переехала в село Танда Усть-Алданского улуса. Его мать, Сусанна Петровна, устроилась учителем в школу. Здесь у семьи Лонгиновых родились еще трое детей.

Семья Лонгиновых в 1929 году переехала в Якутск. Семилетку Володя закончил в Верхневилюйске. Он в 1930 году поступил на курсы соцстрахования и по окончании направляется в Томпонский район бухгалтером государственной инспекции страхования.

В августе 1941 года Владимир получил повестку в армию. После окончания краткосрочных курсов по военной подготовке его назначили командиром отделения роты пулеметчиков 1 стрелкового батальона 722-го полка 206-й Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 47-й армии.

В ночь на 25 сентября 1943 года в районе города Канев рота старшего лейтенанта САВЧЕНКО начала форсирование Днепра. Владимир Лонгинов одним из первых на подручных средствах со станковым пулеметом переплыл Днепр. Владимир, перебравшись на противоположный берег, пулеметным огнем прикрывал переправу и поддерживал подразделения полка в бою по захвату плацдарма. В этом сражении он уничтожил более 80 немцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года сержанту Владимиру Дионисьевичу Лонгинову присвоили звание “Герой Советского Союза”.

Но высокую награду Родины Владимир получить не успел. 18 ноября 1943 года при отражении контрудара немцев он погиб. Долгое время сержант Владимир Лонгинов считался пропавшим без вести.

В конце шестидесятых годов благодаря поисковикам стало известно, что он похоронен в братской могиле в селе Пшеничники Каневского района Черкасской области.

2 сентября 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза сержанта Владимира Дионисьевича Лонгинова. К сожалению, обещанный в Сайсарском округе сквер, который будет носить его имя, до сих пор не построен. Хотя договор под номером 314352987611700008 “О разработке эскизного проекта — сквер Героя Советского Союза Владимира Дионисьевича Лонгинова — на территории квартала 77 города Якутска” был подписан 21 ноября 2017 года. Срок исполнения: с 21.11.2017 года по 31.12.2017 год. Цена договора — 99,252 рубля.

На встрече главы города Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ с делегацией Усть-Алданского улуса 8 февраля 2019 года сообщили, что в городе Якутске разобьют сквер имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова.

Глава Сайсарского округа Леонид БЯСТИНОВ представил проект сквера на пересечении улиц Лонгинова и Новокарьерной. Сайсарский округ в 2018 году выиграл грант конкурса проектов “Народный бюджет” на строительство этого сквера. По его словам, нынче планируется обустроить сквер, а в следующем, к 75-летию Победы, установят бюст героя.

Мы, ветераны Сайсарского округа, очень рады, что дело наконец-то сдвинулось с места, но, как говорят в народе, “цыплят по осени считают”. Поживем и увидим, успеет ли город возвести давно обещанный нам сквер ко дню рождения Владимира Лонгинова.

Источник: Клавдий ЕГОРОВ, член Сайсарского совета ветеранов, сторонник КПРФ.