Увековечено имя экс-спикера Ил Тумэна

Айсен НИКОЛАЕВ присвоил имя Ньургуна ТИМОФЕЕВА Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва в селе Намцы, сообщается на сайте Ил Тумэна.

В целях увековечения имени Ньургуна Семеновича Тимофеева, видного государственного деятеля, Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) третьего созыва, заслуженного работника народного хозяйства Якутии, почетного гражданина Намского улуса, Оленекского эвенкийского национального района Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 13 марта 2020 года подписал указ о присвоении его имени Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва в селе Намцы.

Ньургун Тимофеев – один из талантливых представителей технической якутской интеллигенции, одаренный ученый и организатор. Он стоял у истоков становления алмазогранильной промышленности республики, профессионал, опыт, силы и знания которого были отданы во благо развития родной республики.

Ньургун Семенович Тимофеев являлся депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III и IV созывов. С 19 мая 2005 по 2008 г. — Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 14 июля 2012 года был назначен советником Президента Республики Саха (Якутия), был председателем Алмазного совета при Президенте Республики Саха (Якутия).

Ньургун Тимофеев с 2001 по 2012 год являлся президентом Федерации якутских прыжков, с 2006 по 2012 год — президентом Федерации легкой атлетики Якутии. За годы его руководства федерациями была улучшена материально-техническая база спортивных комплексов, расширен календарный план спортивных мероприятий. Возрос уровень обеспечения учебно-тренировочной деятельности, что привело к росту спортивных достижений спортсменов.

Ньургун Семенович является многократным чемпионом ЯАССР в беге на 800 и 1000 метров, чемпионом ЯАССР по полумарафону на 15 км, рекордсменом республики по шведской эстафете (800х400х200х100 м), кандидатом в мастера спорта СССР по легкой атлетике. Ежегодно проводится республиканский турнир по легкой атлетике его памяти.

В целях увековечения его памяти земляки инициировали вопрос присвоения имени Ньургуна Тимофеева ГБУ «Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва в Намцы».

Данный вопрос был поддержан на коллегии Министерства спорта Якутии.

СПРАВКА:

Тимофеев Ньургун Семенович родился 7 февраля 1963 года в городе Якутске, вырос в селе I-Хомустах Намского улуса в семье учителей. В 1985 году окончил Якутский государственный университет, в 1989 году аспирантуру Томского политехнического института, в 2000 году Академию народного хозяйства, кандидат технических наук.

В 1985-1989 гг. — аспирант Томского политехнического института.

В 1989-1990 гг. — младший научный сотрудник Томского института проблем материаловедения.

В 1990-1991 гг. — старший научный сотрудник Якутского государственного университета.

В 1991-1992 гг. — технический директор АК «Туймаада Даймонд».

В 1992-1993 гг. — генеральный директор АК «Саха Даймонд».

В 1993-1996 гг. — директор ЯПТА АК «АЛРОСА».

В 1996-2005 гг. — заместитель Генерального директора сбытовой организации АК «АЛРОСА» в городе Москве.

С 19 мая 2005 по 2008 г. – председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

14 июля 2012 года назначен советником Президента Республики Саха (Якутия).

Народный депутат III, IV созывов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

“Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)”, “Почетный гражданин Намского улуса”, Почетный гражданин Намского улуса и Оленекского эвенкийского национального района.

Лауреат Главной Всероссийской Общественной Премии «Российский Национальный Олимп» с присуждением Почетного Титула «Спикер Года 2006-2007».

Награжден юбилейным знаком “380 лет Якутия с Россией”, грамотой Президента Республики Саха (Якутия), почетной грамотой Президента Республики Саха (Якутия), почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.