Уважая традиции: Алмазэргиэнбанк отметил национальный праздник Ысыах

Ысыах — неотъемлемая часть культуры народа саха. Главный национальный праздник отмечают не только в городах и районах Якутии, но и за ее пределами. Еще одной важной традицией стала организация встречи лета коллективами предприятий и учреждений региона. В этом году сотрудники Алмазэргиэнбанка и его дочерних компаний в очередной раз провели корпоративный Ысыах, который запомнился гостям и работникам банка своей масштабностью и красочностью.

Празднично оформленное тюсюлгэ АЭБ стало площадкой официального приема руководства банка. Клиентов и партнеров финансового учреждения поздравил председатель правления Николай Долгунов.

«Наши предки испокон веков в дни летнего солнцестояния отмечали «время вступления на свежую траву», получали энергию солнца на весь год, ликовали возрождению жизненных сил, пробуждению нашей северной природы. Неслучайно в якутском фольклоре эта благодатная пора называется временем божественного благословления Айыы, когда с небес на землю спускаются священные Верхние божества.

Традиции проведения Ысыаха передавались из поколения в поколения. Сегодня этот праздник отмечается по всем канонам и несет созидающую, объединяющую всех нас силу, является символом мира, взаимопонимания и консолидации.

Пусть положительная и светлая энергия Ысыаха наполнит вас, даст силы на новые свершения и осуществление задуманных планов и идей. Успехов вам, добра и мира!» — сказал он.

Все собравшиеся получили благословение во время обряда алгыс, а затем исполнили обрядовый танец осуохай, символизирующий всеобщее единение и круговорот жизни.

Программа праздника включала презентацию тюсюлгэ и праздничного стола командами, состоявшими из сотрудников банка, а также семейные состязания «Дьоллоох Дьиэ кэргэн» и творческий конкурс, приуроченный к Году театра в России.

Неотъемлемым атрибутом Ысыаха являются спортивные соревнования: сотрудники АЭБ боролись за звание лучших в мас-рестлинге, хапсагае и в веселых стартах. Победителям вручили медали, ценные подарки и памятные сувениры.

Для маленьких гостей торжества Алмазэргиэнбанк подготовил отдельную программу – шоу мыльных пузырей, игры и конкурсы от аниматоров.

Сотрудники регионального банка продемонстрировали высокую сплоченность, верность традициям и крепкий корпоративный дух. Клиенты АЭБ высказали много теплых слов как по поводу организации праздника, так и по текущему сотрудничеству с финансовым учреждением.

«От имени всего многочисленного коллектива Алмазэргиэнбанка я хотел бы поблагодарить наших клиентов и партнеров. Не только тех, кто смог разделить с нами эмоции прошедшего праздника, но и каждого, кто на протяжении долгого времени пользуется услугами АЭБ, поддерживает наши начинания. Уверен, что мы и дальше будем развиваться вместе, расширяя плодотворное сотрудничество, которое является одним из залогов движения Якутии вперед», — отметил Николай Долгунов.