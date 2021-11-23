Уважаемые потребители Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Амгинского и Усть-Майского улусов!

Уважаемые якутяне!

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) уведомляют: 24 ноября энергетики проведут работы по замене траверс кабельной линии 110 кВ «Майя – Чурапча». Эти работы необходимы для повышения надёжности электроснабжения потребителей заречной части Центральной Якутии.

Чтобы сократить количество отключений, параллельно в то же время персонал районов электрических сетей проведёт текущий ремонт линий и оборудования в Чурапчинском, Усть-Алданском, Таттинском, Томпонском, Амгинском и Усть-Майском улусах. На период производства ремонтных работ на местах будут введены дизельные электростанции.

Информация о населённых пунктах, попадающих под ограничения электроснабжения, размещена на официальном сайте ПАО «Якутскэнерго» в разделах «График ремонтных работ» и «Уведомления об отключениях».

Просим потребителей с пониманием отнестись к временным ограничениям – все ремонтные работы направлены на обеспечение качественного и надёжного электроснабжения.