Утверждён состав Оргкомитета в честь 75-летия Романа Дмитриева

В 2024 году в Якутии состоятся юбилейные мероприятия, посвящённые 75-летию со дня рождения первого олимпийского чемпиона Республики Саха (Якутия) Романа Михайловича Дмитриева.

Якутяне гордятся именем прославленного советского борца вольного стиля, чемпиона Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, серебряного призёра Олимпийских игр 1976 года в Монреале, чемпиона Мира и Европы, шестикратного чемпиона СССР, воспитанника Чурапчинской школы-интерната вольной борьбы Романа Дмитриева.

Он стал первым в истории якутского спорта Олимпийским чемпионом, завоевав золотую медаль и поднявшись на высшую ступень олимпийского пьедестала в Мюнхене. Его победа стала полным триумфом якутской школы борьбы, её признания на мировом уровне.

Учитывая значительный вклад Р.М. Дмитриева в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия), председатель Правительства республики Владимир Солодов 17 июля 2019 года подписал распоряжение № 801-р «Об организационном комитете по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения первого Олимпийского чемпиона Республики Саха (Якутия) Романа Михайловича Дмитриева».

Данным распоряжением утверждены состав и положение об организационном комитете по проведению юбилейных мероприятий. В состав оргкомитета вошли представители республиканских органов исполнительной власти, общественного совета по увековечению памяти Р.М. Дмитриева, руководители крупнейших предприятий и организаций республики и многие другие.

Организационному комитету под председательством вице-премьера республиканского Правительства Ольги Балабкиной поручено разработать и утвердить план основных мероприятий до 01 октября 2019 года.