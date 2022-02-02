Утверждены специальные премии в сфере образования к 100-летию ЯАССР

Для образовательных учреждений первостепенной задачей является повышение качества образовательных услуг на всех стадиях и ступенях образовательного процесса. В целях поощрения эффективной работы педагогических работников Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) объявляет Конкурс, посвященный 100-летию образования Якутской АССР. Соорганизатор Конкурса – некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», региональный оператор-Институт развития образования и повышения квалификации. Премия учреждена и будет финансироваться за счет пожертвования компании АО «Роснефтегаз».

Конкурс призван содействовать развитию кадрового потенциала РС(Я) через стимулирование и поощрение лучших специалистов, получивших общественное признание за внесенный существенный вклад в развитии системы образования республики.Участники конкурса:педагогические работники, имеющие педагогический стаж не менее 5 лет, реализующие программы основного общего и дополнительного образования, в том числе ведущие программы наставничества.При этом будут учитываться высокие достижения обучающихся, воспитанников, наличие и динамика стабильных положительных результатов освоения обучающимися программ обучения. Не менее важное и решающее значение будут иметь эффективность использования педагогами современных образовательных технологий, дистанционного и электронного обучения. Также от претендентов требуется наличие индивидуальных программ обучения, что предусматривает инновационную экспериментальную деятельность педагога. Учитываются в работе педагога результативность участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях на международном, российском, региональном уровнях

Общая сумма финансирования АО «Роснефтегаз» составляет 10.000.000 (десять миллионов) рублей. 100 получателям премии будут вручены спецпремии по 100.000 (сто тысяч) рублей.

Прием заявок Конкурсной комиссией стартует 5 мартас.г. Проверка конкурсных материалов устанавливается с 12 марта по 8 апреля, а подведение итогов Конкурса состоится с 14 по 24 апреля 2022 года. Квоты по улусам (районам) определяются согласно количеству педагогических работников в каждом муниципальном образовании, от 1 до 4-х квот.

Более подробно с Положением конкурса можно ознакомиться по ссылке iroipk.ykt.ruна официальном сайте оператора Конкурса, АО РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II».