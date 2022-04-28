Утверждены штрафы владельцам домашних животных за нарушение правил содержания

В ходе XXXVII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) шестого созыва 28 апреля народные депутаты РС (Я) рассмотрели проекте закона РС (Я) № 161-6 «О внесении изменений в Кодекс РС (Я) об административных правонарушениях и Закон РС (Я) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС (Я) отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом РС (Я) об административных правонарушениях».

Законопроект рассмотрен в режиме второго чтения.

Законопроект разработан в целях урегулирования правоотношений, возникающих при содержании домашних животных на территории Республики Саха (Якутия), так как наблюдаются периодические и систематические нарушения владельцами животных правил содержания животных, что приводит к увеличению численности животных без владельцев, на федеральном и республиканском уровнях отсутствует административная ответственность за нарушение требований содержания домашних животных.

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) «О правилах содержания собак, кошек и экзотических животных на территории Республики Саха (Якутия)» определены правила и основные требования к содержанию домашних животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях, где содержатся домашние животные. Введены нормы, требования, предусматривающие меры к домашним животным, оставленным на улицах и иных общественных местах без сопровождающего лица, кроме оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек и др.

Представленным проектом регионального закона предусматривается введение в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях новой статьи 5.4, предусматривающей административную ответственность за нарушение правил содержания домашних животных, установленных Правительством Республики Саха (Якутия). Санкция состава административного правонарушения предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Повторное совершение действий, указанных в части 1 статьи 5.4, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Полномочия по составлению протоколов и рассмотрению административных правонарушений по нарушению правил содержания домашних животных предлагается возложить на орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющий государственный надзор в области обращения с животными.

Установление административной ответственности за нарушение правил содержания животных повысит ответственность владельцев домашних животных, что приведет к усилению обеспечения эпизоотического благополучия на территории Республики Саха (Якутия), а также созданию условий, исключающих возможность причинения животными вреда здоровью людей, уничтожения имущества граждан или юридических лиц, обеспечению санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия.

Докладчиком выступил председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Прокопьев.

Проект закона принят во втором и окончательном чтении.