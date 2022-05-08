Утверждены положение и программа III Международного конкурса “Хомусист – виртуоз мира”

Оргкомитет утвердил положение и программу III Международного конкурса “Хомусист-виртуоз мира”, который состоится в Якутске 16-17 июня, сообщает пресс-центр Музея-Центра хомуса народов мира в г. Якутске.

В масштабном мероприятии примут участие более 40 кандидатов на звание хомусист-виртуоз мира из 14 стран и 11 регионов России. Якутию представят 9 участников, которые прошли отборочный тур конкурса прошлой осенью.

Победителей конкурса определит международный состав жюри. Они удостоятся высокого звания «Хомусист-виртуоз мира», получат дипломы и серебряные медали с надписью звания, а также денежный приз в размере 50 000 рублей.

Кульминационным моментом конкурса должен стать массовый флешмоб игры на хомусе (перфоманс) с участием муниципальных районов, который будет транслироваться на канале НВК «Саха». Гала-концерт победителей конкурса-фестиваля пройдет 17 июня в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского. В программе также предусмотрены лекции и мастер-классы иностранных хомусистов-виртуозов, выставка “Якутск – мекка хомуса” и другие мероприятия.

Напомним, что Международный конкурс исполнителей на хомусе (варгане) «Хомусист-виртуоз мира» имеет свою давнюю историю. Он состоялся всего два раза в г. Якутске во время проведения Международных конгрессов-фестивалей хомусной (trump) музыки в 1991 г. и 2011 г.

Третий международный конкурс реализуется при поддержке Гранта Президента Российской Федерации. Организаторы: Правительство РС(Я), Министерство культуры и духовного развития Музей и Центр хомуса народов мира в г. Якутск и Международное общество варгана.