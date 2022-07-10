Утверждена Стратегия библиотечного дела в Якутии до 2032 года

Распоряжением председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрея ТАРАСЕНКО утверждена Стратегия развития библиотечного дела в Якутии на период до 2032 года. В документе определяются цель, задачи и ожидаемые результаты модернизации государственных и муниципальных библиотек региона.

Для обеспечения конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию планируется работа по модернизации библиотек, сохранению и пополнению библиотечных фондов, созданию единой библиотечно-информационной среды и сервисов на основе развития корпоративных технологий и цифровой трансформации.

По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава ЛЕВОЧКИНА, в качестве одной из важных задач определено повышение статуса чтения.

— Читательская активность населения является условием для повышения культурной компетенции населения. Немаловажно, что наша республика несколько раз признавалась самым читающим регионом, а в прошлом году удостоилась звания Территории чтения и книги. Наши библиотеки сегодня становятся лидерами изменений на селе, активно внедряют цифровизацию, реализуют инновационные творческие проекты, — отметил Левочкин.

Особое внимание в стратегии уделено совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации библиотечных кадров и научно-методическому обеспечению деятельности библиотек. Главными показателями реализации стратегии являются повышение охвата населения библиотечным обслуживанием до 53%, рост посещаемости мероприятий библиотек в 4 раза к показателю 2019 года, поступление новых книг в фонды общедоступных библиотек не менее 346 тысяч единиц в год, рост доли библиотек с возможностями широкополосного доступа к сети Интернет в общем количестве библиотек – не менее 100 процентов.