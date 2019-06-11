Утверждена повестка седьмой сессии Якутской городской Думы

10 июня 2019 года на заседании президиума Якутской городской Думы под председательствованием спикера Альберта Семенова была утверждена повестка седьмой (очередной) сессии Якутской городской Думы, которая состоит из 16 вопросов. Сама сессия представительного органа столицы состоится 13 июня 2019 года. В проект повестки включены следующие вопросы: О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 25 декабря 2018 года РЯГД-4-1 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» по итогам 2018 года О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы Якутской городской Думы «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск» О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры на территории городского округа «город Якутск» О внесении изменения в Положение об Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска, утвержденное решением Якутской городской Думы от 26 ноября 2014 года РЯГД-12-8 О присвоении имени Фатии Иннокентьевны Авдеевой Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец детского творчества» городского округа «город Якутск» О присвоении имени Тамары Семеновны Комаровой Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 18 «Прометейчик» городского округа «город Якутск» Об установке мемориальной доски Николаю Климовичу Антонову Об утверждении членов Общественной палаты города Якутска Оставшиеся вопросы относятся к награждению знаком отличия граждан города Якутска, внесших особый вклад в развитие города. Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.

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