СР назвала своего кандидата на выборы главы Хангаласского улуса
27 марта состоялся Совет регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия) по вопросам предстоящих выборах.
Приняли участие 12 членов Совета регионального отделения, присутствовал на заседании заместитель председателя ЦИК РС (Я) Власов Александр Васильевич.
Тайным голосованием была утверждена кандидатура Руфова Ивана Николаевича на выборах главы муниципального района «Хангаласский улус».
БИОГРАФИЯ: РУФОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Родился 3 января 1970 год в п. Чокурдах Аллаиховского района ЯАССР.
Образование высшее, специальность – историк. Кандидат исторических наук. Работал учителем истории и обществознания в общеобразовательныx школа.
Депутат 4 Созыва городского Совета МО «Город Покровск», председатель бюджетной комиссии. Беспартийный. Является членом правления общественного движения «Саха Конгресс». Занимается общественной и благотворительной деятельностью.
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