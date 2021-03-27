Утвержден список домов, в которых заменят лифты

Утвержден список многоквартирных домов, в которых заменят лифты по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2021 году, сообщает пресс-служба Фонда капремонта многоквартирных домов Якутии.

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В план включены все лифты, отработавшие 25-летний срок эксплуатации. Всего заменят 21 лифт в 10 многоквартирных домах. Плановый объем предусмотренных средств составляет 68,4 млн. рублей.

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Так, замена лифтов будет проведена в 10 домах г.Нерюнгри: пр. Дружбы Народов, д. 1, 6, 6/1, 6/2, 12/1, ул. Южно-Якутская, д. 35, 37, 43/1, ул. Аммосова, д. 8, корп. 1, пр. Мира, д. 5, корп. 1. Качество проживания улучшат более 2 000 жителей.

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Отметим, что в предыдущие годы в рамках пилотного проекта по ускоренной замене лифтового хозяйства в Якутии удалось снять проблему ремонта лифтов, отработавших нормативной срок эксплуатации. По проекту было заменено более 200 лифтов на сумму 462 млн рублей в четырех районах республики: Мирнинский – 17 лифтов, Нерюнгринский – 173 лифтов, г. Якутск – 13 лифтов, п. Ленинский — 4 лифта. Успешная реализация пилотного проекта на территории республики отмечена Общественным советом Минстроя России.