Утвержден отчет об исполнении бюджета — 2021

В ходе XXXVІІІ (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) шестого созыва 14 июня 2022 года под председательством Алексея Еремеева рассмотрен законопроект «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2021 год».

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, в течение 2021 года плановые объемы по доходной части были увеличены на 54 403,1 млн рублей, по расходной части увеличены на 59 772,4 млн рублей. Дефицит государственного бюджета за 2021 год увеличен на 5 369,4 млн. рублей. По итогам исполнения 2021 года в доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) поступило 320 787 млн. рублей, что составляет 114.5% к общему объему доходов государственного бюджета, утвержденному законом на 2021 год.

За год параметры бюджета были уточнены три раза. Государственный бюджет РС(Я) в 2021 году был исполнен с профицитом в 33,2 миллиарда рублей за счет поступления дополнительных доходов от предприятий таких отраслей как алмазодобыча, нефтегазодобыча и характеризуются увеличением объема продаж алмазно-бриллиантовой продукции, ростом цен на бриллианты и алмазное сырье, ослаблением курса рубля по отношению к доллару США, ростом цены на нефть марки Юралс, уплатой налогов предприятием-участником РИП и крупнейшим предприятием нефтегазовой отрасли без применения преференциального режима.

Уточненная бюджетная роспись расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год составила 296 936,2 млн рублей. Кассовое исполнение расходов государственного бюджета за 2021 год составило 287 604,8 млн рублей, или 96,9 процента от уточненной сводной бюджетной росписи. По сравнению с 2020 годом расходы бюджета увеличились на 15,7 процента, или на 38 958,8 млн рублей.

Отметим, что 8 июня в парламенте Якутии состоялись публичные слушания на тему «О проекте закона РС (Я) «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета РС (Я) за 2021 год».

По итогам голосования народными депутатами принят закон «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2021 год».