Утвержден оргкомитет Года культурного наследия в РС (Я)

Согласно распоряжению главы РС(Я) Айсена Николаева «О проведении Года культурного наследия народов России в Республике Саха (Якутия)» от 3 февраля 2022 года № 41-РГ утвержден организационный комитет по проведению Года культурного наследия народов России в Республике Саха (Якутия).

Как рассказал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, организационному комитету предстоит утвердить план мероприятий.

— До 10 февраля 2022 года нам предстоит утвердить план мероприятий по проведению Года культурного наследия народов России в Якутии. Проект плана уже составлен и в самое ближайшее время будет передан на рассмотреное организационного комитета, — рассказал министр.

Также администрациям муниципальных районов и городских округов будет рекомендовано создать свои организационные комитеты, а также разработать и утвердить планы мероприятий. Организациям и общественным объединениям будет также рекомендовано принять участие в мероприятиях Года культурного наследия.

В состав организационного комитета вошли: председатель комитета, зампред правительства РС(Я) Сергей Местников; сопредседатель — Государственный советник республики Андрей Борисов; сопредседатель — первый зампред Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков; заместитель председателя комитета — министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов и др.

Распоряжение, положение и полный состав организационного комитета – ссылка https://minkult.sakha.gov.ru/znachimye-daty-meroprijatij-v-sfere-kultury/god-kulturnogo-nasledija-narodov-rossii-v-respublike-saha-jakutija-2022-