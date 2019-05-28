Утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации

С 6 мая 2019 начал действовать приказ Минздрава России об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. О том, как сейчас нужно проходить профосмотр и диспансеризацию, читайте в нашем материале.

Что представляет собой новый приказ?

Новый приказ от 13 марта 2019 года № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» объединяет в себе порядок прохождения профилактического медосмотра и диспансеризации в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Этим документом заменяются сразу два ранее действовавших приказа Минздрава:

от 6 декабря 2012 года № 1011н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра»;

от 26 октября 2017 года № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».

Теперь бесплатный профосмотр стал ежегодным

«Теперь бесплатный профилактический медосмотр для всех граждан с 18 лет является ежегодным. Он включает: анкетирование, антропометрию, измерение АД, определение сахара в крови, исследование холестерина в крови, осмотр фельдшером или гинекологом. С 35 лет дополнительно можно пройти электрокардиографию. До 39 лет проводится определение относительного сердечно-сосудистого риска (ССР), а с 40 лет – определение абсолютного ССР. Флюорографию легких можно пройти в рамках медосмотра 1 раз в два года, но для граждан Республики Саха (Якутия) это исследование ежегодное (Постановление Главного государственного санитарного врача по РС (Я) от 24.07.2012 г №5 «Об активном выявлении больных туберкулезом среди населения Республики Саха (Якутия)»)», — рассказывают в компании «Сахамедстрах».

Что включает в себя диспансеризация по новому порядку?

Диспансеризация по новому порядку включает в себя онкоскрининги для различных возрастов. В рамках диспансеризации гражданам в возрасте от 18 до 39 лет раз в три года кроме краткого индивидуального профилактического консультирования будет доступен скрининг на выявление злокачественных новообразований (ЗНО) шейки матки (у женщин).

С 40 лет диспансеризация проводится ежегодно и включает профилактический медосмотр, общий анализ крови, измерение внутриглазного давления. Скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки проводится с 65 до 75 лет проводится ежегодно, а с 40 до 64 лет — раз в два года. Женщины до 75 лет проходят скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез, мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет могут пройти скрининг на выявление ЗНО предстательной железы. Скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки можно пройти в 45 лет.

Об информационном сопровождении граждан

Страховые представители СМК «Сахамедстрах» с 2017 года ведут информационное сопровождение граждан о необходимости прохождения диспансеризации: посредством смс-сообщений, телефонных звонков и писем информируют граждан о дате, месте и времени прохождения диспансеризации, следят за своевременностью прохождения диспансеризации, проводят анкетирование граждан с целью изучения мнения о качестве диспансеризации.

С 2018 года страховые представители ведут индивидуальное сопровождение тех застрахованных лиц, у которых по результатам диспансеризации выявлены хронические заболевания (3 группа здоровья) и которые нуждаются в диспансерном наблюдении, коррекции лечения, контроле за состоянием их здоровья со стороны лечащего врача. Особенно важно диспансерное наблюдение при заболеваниях, являющихся основной причиной смертности населения: сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, стенокардия), хронические болезни легких (бронхиальная астма, обструктивный бронхит), сахарный диабет, онкология. Страховые представители 3 уровня в целях профилактики обострений хронических заболеваний, при наличии согласия гражданина, контролируют посещение пациентом врачей, выполнение рекомендаций по лечению.

Кроме того, страховые представители могут проконсультировать граждан по всем вопросам, касающимся получения медицинской помощи, в том числе по телефону горячей линии 8 800 100 14 03 — это единый многоканальный телефон Контакт-центра здравоохранения Республики Саха (Якутия) бесплатный для населения.

«Обращаемся к нашим застрахованным гражданам с просьбой своевременно проходить диспансеризацию и диспансерное наблюдение по приглашению страховых представителей. Берегите свое здоровье!», — подытожили в компании «Сахамедстрах».

Лицензия АО «СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 09 ноября 2016 года