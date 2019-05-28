АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
14
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.46
 72.19
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.05.2019, 11:33
Якутия
В Якутии взят курс на повышение качества образования
28.05.2019, 11:20
Общество
Министр прочел детям рассказ Пришвина
28.05.2019, 11:09
Красота & Здоровье
Утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации
28.05.2019, 10:57
Происшествия
Якутянин обокрал односельчанина
28.05.2019, 10:46
Якутия
В Якутии обсудили концепцию развития библиотек
28.05.2019, 10:34
Экономика
«Эксперт РА» впервые присвоил Якутии рейтинг «ruАА-»
28.05.2019, 10:21
Политика
Еще один депутат остался без мандата в Якутии
28.05.2019, 10:10
Спорт
Сотрудники ЯТЭК сыграли в пейнтбол
28.05.2019, 10:00
Происшествия
Крупный пожар в Чульмане
28.05.2019, 9:55
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
28.05.2019, 9:45
Якутск
Объявление
Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 28 мая
28.05.2019, 9:35
Финансы
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал
28.05.2019, 9:31
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Якутский клип Bеат Rhythm Fashion, или как новозеландцы от якутов снега дождались
28.05.2019, 9:22
Происшествия
Осторожно! На окраине якутского города гуляют медведи
28.05.2019, 9:11
Экономика
Нюрбинская нефтебаза готова к навигации
28.05.2019, 9:00
Якутия
В Якутии ежегодно на поддержку кинопроизводства будет выделяться не менее 80 млн рублей
28.05.2019, 7:48
Политика
Эксклюзив
Почему именно он? Факторы победы Айсена Николаева
28.05.2019, 1:03
Якутия
Эксклюзив
Раз и навсегда предотвратить подтопление Сангара — эксперт
28.05.2019, 0:54
Общество
Сегодня день рождения руководителя, художника, поэта, режиссера и звезды эстрады
28.05.2019, 0:11
Желток
Эксклюзив
Как якутские ВИП-персоны провели выходные?
28.05.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп вторник 28 мая 2019
27.05.2019, 22:56
Культура & Образование
Позитив
Ульяна Винокурова- профессор года!
27.05.2019, 20:42
Официально
Резонанс
Режим эвакуации в аэропорту «Якутск» снят
27.05.2019, 20:04
Экономика
Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «АК «Железные дороги Якутии»
27.05.2019, 20:01
Происшествия
Экстра
В аэропорту «Якутск» объявлена эвакуация 
27.05.2019, 20:00
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Местникова: вину признал частично?
27.05.2019, 19:00
Экономика
Якутскэнерго призывает потребителей-должников рассчитаться за энергоресурсы
27.05.2019, 18:20
Сахалыы
Сири алдьатыы уонна сүһүрдүү иһин эппиэтинэс
27.05.2019, 18:00
Культура & Образование
Анонс
Национальный театр танца приглашает на этнобалет «Дети Белого Солнца»
27.05.2019, 17:50
Культура & Образование
В Якутске состоится творческий вечер музыковеда Татьяны Павловой-Борисовой
27.05.2019, 17:32
Судебная хроника
Резонанс
В суде оглашены протоколы допросов и очных ставок Николая Местникова
27.05.2019, 17:30
Экономика
Восстановлено электроснабжение села Кыллах, нарушенное пожаром
27.05.2019, 17:20
Финансы
Сотрудники Алмазэргиэнбанка приняли участие в праздновании Ысыаха во Владивостоке
27.05.2019, 17:10
Экономика
График плановых работ энергетиков на 28 мая
27.05.2019, 17:00
Погода
Прогноз погоды на завтра
27.05.2019, 16:50
Происшествия
Дорожный неадекват оказался преступником, объявленным в розыск
27.05.2019, 16:40
Культура & Образование
В Якутске презентуют второй том каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира»
27.05.2019, 16:30
Экономика
АО «Теплоэнергия»: Антирейтинг УК и ТСЖ
27.05.2019, 16:20
Культура & Образование
Анонс
Репертуар Саха театра на июнь 
27.05.2019, 16:10
Экология
Минэкологии: «Якутуголь» загрязняет реку Чульман ионами аммония, стронция и марганца
27.05.2019, 16:00
Экономика
Аэропорт «Якутск» приглашает посетить зал повышенной комфортности
27.05.2019, 15:50
Спорт
Колибабчук и Вааранмаа – абсолютные чемпионы Европы по мас-рестлингу
27.05.2019, 15:40
Культура & Образование
В АГИКИ прошла дискуссионная площадка профессорского форума 
27.05.2019, 15:30
Культура & Образование
Эксклюзив
Дмитрий Дюжев: Якутия – это всегда что-то загадочное и неизведанное
27.05.2019, 15:10
Экология
Фотофакт
В Якутии запечатлели облако в форме орла
27.05.2019, 15:00
Культура & Образование
Два якутских лицея вошли в программу дополнительного образования РАН
27.05.2019, 14:50
Культура & Образование
Анонс
12-13 июня — «Белые ночи с «Бичик»
27.05.2019, 14:40
Культура & Образование
Якутский кинофестиваль перенесли на март 2020 года
27.05.2019, 14:20
Политика
Улица Комсомольская в алмазном Мирном стала чище и уютнее
27.05.2019, 14:00
Финансы
Universal University развивает креативную экономику Якутии
27.05.2019, 13:45
Экономика
Дневник ЛОРП: Доставлен груз на Амгу и Олекминск
27.05.2019, 13:30
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Авиапарк и летный состав ЧукотАВИА
27.05.2019, 13:15
Якутия
Открыт сезон навигации на мохсоголлохском причале
27.05.2019, 13:00
Культура & Образование
Фильм «Надо мною солнце не садится» получил приз Международного кинофестиваля
27.05.2019, 12:48
Финансы
Алмазэргиэнбанк поздравил выпускников Городской классической гимназии
27.05.2019, 12:40
Общество
Некролог
Якутская ГСХА выражает глубокое соболезнование
27.05.2019, 12:35
Судебная хроника
Жительница Якутии заключила фиктивный брак с иностранцем
27.05.2019, 12:34
Экология
Паводок в Якутии: Подтопленных населенных пунктов нет
27.05.2019, 12:23
Происшествия
В Якутии действует один лесной пожар
27.05.2019, 12:14
Общество
Анонс
Учи английский легко и весело: Летний городской лагерь «БЕРЁЗКА» ведёт набор детей
27.05.2019, 12:00
Происшествия
Фотофакт
Владелец «золотых» унитазов вышел на свободу
27.05.2019, 11:49
Якутск
Объявление
Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 27 мая
27.05.2019, 11:47
Культура & Образование
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
27.05.2019, 11:36
Общество
В Якутске пенсионеры пошли против Агентства субсидий
27.05.2019, 11:25
Финансы
Интервью
Вклады в долларах США: шанс заработать
27.05.2019, 11:12
Происшествия
Резонанс
Официальный комментарий администрации Усть-Алданского улуса
27.05.2019, 11:01
Культура & Образование
Афиша
Бриллиантовый цирк Якутии развернет шатер цирка-шапито
27.05.2019, 10:49
Происшествия
Курение стало причиной пожара в Якутске
27.05.2019, 10:43
Желток
Instagram
Айсен Николаев зарядился энергией и верифицировался
27.05.2019, 10:38
Светская хроника
Instagram
Якутская звезда до и после пластики: фото
27.05.2019, 10:27
Происшествия
Юным воришкам грозит 5 лет тюрьмы
27.05.2019, 10:14
Судебная хроника
Скандал в школе Якутска
Архив новостей
Красота & Здоровье
28 мая 2019, 11:09
71

Утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации

С 6 мая 2019 начал действовать приказ Минздрава России об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. О том, как сейчас нужно проходить профосмотр и диспансеризацию, читайте в нашем материале.

 

Что представляет собой новый приказ?

Новый приказ от 13 марта 2019 года № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» объединяет в себе порядок прохождения профилактического медосмотра и диспансеризации в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Этим документом заменяются сразу два ранее действовавших приказа Минздрава:

  • от 6 декабря 2012 года № 1011н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра»;
  • от 26 октября 2017 года № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».

 

Теперь бесплатный профосмотр стал ежегодным

«Теперь бесплатный профилактический медосмотр для всех граждан с 18 лет является ежегодным. Он включает: анкетирование, антропометрию, измерение АД, определение сахара в крови, исследование холестерина в крови, осмотр фельдшером или гинекологом.  С 35 лет дополнительно можно пройти электрокардиографию. До 39 лет проводится определение относительного сердечно-сосудистого риска (ССР), а с 40 лет – определение абсолютного ССР. Флюорографию легких можно пройти в рамках медосмотра 1 раз в два года, но для граждан Республики Саха (Якутия) это исследование ежегодное (Постановление Главного государственного санитарного врача по РС (Я) от 24.07.2012 г №5 «Об активном выявлении больных туберкулезом среди населения Республики Саха (Якутия)»)», — рассказывают в компании «Сахамедстрах».

 

Что включает в себя диспансеризация по новому порядку?

Диспансеризация по новому порядку включает в себя онкоскрининги для различных возрастов. В рамках диспансеризации гражданам в возрасте от 18 до 39 лет раз в три года кроме краткого индивидуального профилактического консультирования будет доступен скрининг на выявление злокачественных новообразований (ЗНО) шейки матки (у женщин).

С 40 лет диспансеризация проводится ежегодно и включает профилактический медосмотр, общий анализ крови, измерение внутриглазного давления. Скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки проводится с 65 до 75 лет проводится ежегодно, а с 40 до 64 лет — раз в два года. Женщины до 75 лет проходят скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез, мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет могут пройти скрининг на выявление ЗНО предстательной железы. Скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки можно пройти в 45 лет.

 

Об информационном сопровождении граждан

Страховые представители СМК «Сахамедстрах» с 2017 года ведут информационное сопровождение граждан о необходимости прохождения диспансеризации: посредством смс-сообщений, телефонных звонков и писем информируют граждан о дате, месте и времени прохождения диспансеризации, следят за своевременностью прохождения диспансеризации, проводят анкетирование граждан с целью изучения мнения о качестве диспансеризации.

С 2018 года страховые представители ведут индивидуальное сопровождение тех застрахованных лиц, у которых по результатам диспансеризации выявлены хронические заболевания (3 группа здоровья) и которые нуждаются в диспансерном наблюдении, коррекции лечения, контроле за состоянием их здоровья со стороны лечащего врача. Особенно важно диспансерное наблюдение при заболеваниях, являющихся основной причиной смертности населения: сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, стенокардия), хронические болезни легких (бронхиальная астма, обструктивный бронхит), сахарный диабет, онкология. Страховые представители 3 уровня в целях профилактики обострений хронических заболеваний, при наличии согласия гражданина, контролируют посещение пациентом врачей, выполнение рекомендаций по лечению.

Кроме того, страховые представители могут проконсультировать граждан по всем вопросам, касающимся получения медицинской помощи, в том числе по телефону горячей линии 8 800 100 14 03 — это единый многоканальный телефон Контакт-центра здравоохранения Республики Саха (Якутия) бесплатный для населения.

«Обращаемся к нашим застрахованным гражданам с просьбой своевременно проходить диспансеризацию и диспансерное наблюдение по приглашению страховых представителей. Берегите свое здоровье!», — подытожили в  компании «Сахамедстрах».

 

Лицензия АО «СМК «Сахамедстрах» ОС  №2873 – 01 от 09 ноября 2016 года

 

Источник: Пресс-служба АО «СМК «Сахамедстрах».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
24.05.2019, 10:58
Происшествия
Жительница Якутии пережила кошмар у себя дома
23.05.2019, 12:04
Происшествия
Фотофакт
Праздник закончился кошмарным ДТП в Якутии
23.05.2019, 12:52
Происшествия
Экстра
Ужасный случай в Якутске
22.05.2019, 9:52
Происшествия
Фотофакт
Жесткое ДТП в Якутске
27.05.2019, 7:13
Якутск
Эксклюзив
Мэрия Якутска не справляется с пополнением городской казны
24.05.2019, 15:53
Политика
Резонанс
Мать мэра Якутска и жена Местникова учредили аутсорсинговую фирму в аэропорту?
23.05.2019, 22:23
Политика
Эксклюзив
Искусство вовремя уступить дорогу
27.05.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Понедельник 27 мая 2019
23.05.2019, 22:40
Происшествия
Экстра
Новый побег из якутской колонии
22.05.2019, 9:23
Происшествия
В Якутии у семьи забрали 4 детей
23.05.2019, 12:50
Якутия
Айсен Николаев встретился с министром Дмитрием Кобылкиным
22.05.2019, 12:13
Светская хроника
Instagram
Фото якутянки оценил международный бренд
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
28.05.2019

«Эксперт РА» впервые присвоил Якутии рейтинг «ruАА-»

Видео
Эксклюзив
Культура & Образование
28.05.2019

Якутский клип Bеат Rhythm Fashion, или как новозеландцы от якутов снега дождались

Происшествия
28.05.2019

Осторожно! На окраине якутского города гуляют медведи

Эксклюзив
Якутия
28.05.2019

Раз и навсегда предотвратить подтопление Сангара — эксперт

Эксклюзив
Желток
28.05.2019

Как якутские ВИП-персоны провели выходные?

Позитив
Культура & Образование
27.05.2019

Ульяна Винокурова- профессор года!

Резонанс
Официально
27.05.2019

Режим эвакуации в аэропорту «Якутск» снят

Экстра
Происшествия
27.05.2019

В аэропорту «Якутск» объявлена эвакуация 