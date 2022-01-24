Утвержден график дезинфекции

Все объекты торговли в Якутске обязаны проводить еженедельную дезинфекцию по установленному графику

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Якутске, на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) и решения оперативного штаба г. Якутска, с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора по РС (Я) каждый понедельник и вторник предприятия торговли, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, ярмарки, рынки должны закрываться на дезинфекцию с с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в понедельник и вторник согласно графику.

По графику, утвержденному распоряжением Окружной администрации города Якутска от 24 января 2022 года № 41р «О принятии дополнительных мер по недопущению распространения на территории городского округа «город Якутск» коронавирусной инфекции (COVID-19)», предприятия оптовой и оптово-розничной торговли, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, ярмарки, рынки, предприятия торговли промышленной группой товаров независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории городского округа «город Якутск», обязаны обеспечить проведение дезинфекции всех торговых площадей с закрытием торговых объектов каждый понедельник с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Предприятия торговли независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю продовольственными товарами и смешанной группой товаров на территории городского округа «город Якутск» должны проводить дезинфекцию всех торговых площадей с закрытием торговых объектов каждый вторник с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Дезинфекция объектов торговли будет продолжаться до особого распоряжения. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.