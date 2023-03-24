Утвержден актер на роль олимпийского чемпиона

ПОХОЖ⁉️ Семён Лукин из села Танда Усть-Алданского улуса утвержден по итогам кастинга на роль олимпийского чемпиона Романа Дмитриева в художественном фильме про вольную борьбу в Якутии👍🏽

Фото: пресс-службы Источник: Спорт Якутии

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