24.03.2023
11:03
261
Общество
Утвержден актер на роль олимпийского чемпиона
ПОХОЖ⁉️ Семён Лукин из села Танда Усть-Алданского улуса утвержден по итогам кастинга на роль олимпийского чемпиона Романа Дмитриева в художественном фильме про вольную борьбу в Якутии👍🏽
Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.03.2023
0
31
24.03.2023
0
232
24.03.2023
0
434
24.03.2023
0
476
24.03.2023
0
211
24.03.2023
0
706
24.03.2023
0
360
24.03.2023
0
798
24.03.2023
0
4489
24.03.2023
0
1715
24.03.2023
0
1575
23.03.2023
0
1693
23.03.2023
0
1050
23.03.2023
0
1634
23.03.2023
0
1552
23.03.2023
0
992
23.03.2023
0
1543
23.03.2023
0
1091
23.03.2023
0
3409
23.03.2023
0
2025
23.03.2023
0
2006
23.03.2023
0
2060
23.03.2023
0
1359
23.03.2023
0
1755
23.03.2023
0
2766
23.03.2023
0
1641
23.03.2023
0
1326
23.03.2023
0
2809
23.03.2023
0
2436
23.03.2023
0
2890
23.03.2023
0
1656
23.03.2023
0
1120
23.03.2023
0
1417
23.03.2023
0
2725
23.03.2023
0
1388
23.03.2023
0
1458
23.03.2023
0
9423
23.03.2023
0
1515
23.03.2023
0
2981
23.03.2023
0
1823
23.03.2023
0
1689
23.03.2023
0
1618
23.03.2023
0
1345
23.03.2023
0
1415
23.03.2023
0
3027
23.03.2023
0
3509
23.03.2023
1
5458
23.03.2023
0
1706
23.03.2023
0
3666
23.03.2023
0
1631
23.03.2023
0
1753
23.03.2023
0
1617
23.03.2023
2
3312
23.03.2023
0
6671
23.03.2023
0
1492
23.03.2023
0
2231
23.03.2023
0
2670
23.03.2023
0
2027
23.03.2023
0
2289
ТОП НОВОСТИ
18.03.2023
0
99239
23.03.2023
0
16444
18.03.2023
0
14195
21.03.2023
1
13603
19.03.2023
0
13232
20.03.2023
1
12426
21.03.2023
5
11881
21.03.2023
0
10153
Добавить комментарий