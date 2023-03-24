24.03.2023
11:03
261

Общество

Утвержден актер на роль олимпийского чемпиона

ПОХОЖ⁉️ Семён Лукин из села Танда Усть-Алданского улуса утвержден по итогам кастинга на роль олимпийского чемпиона Романа Дмитриева в художественном фильме про вольную борьбу в Якутии👍🏽

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх