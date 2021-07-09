«Утум-Инвест» vs «Строй-Академия»: Арбитраж оставил иск без рассмотрения

В городском суде

Сегодня, 9 июля в Якутском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела Георгия КАРАМЗИНА и Татьяны САМСОНОВОЙ («Утум-Инвест»), которые обвиняются в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ).

Представитель прокуратуры продолжил оглашение ватсап-переписки подсудимых Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой с Олегом КАРАМЗИНЫМ, а так же бывшими и действующими сотрудниками мэрии и «Утум-Инвест». Гособвинитель сообщил, что в материалах уголовного дела имеются диски с голосовыми сообщениями, которые обменивались между собой Карамзин и Самсонова.

Следующее судебное заседание состоится после 20 июля.

В Арбитражном суде

Помимо городского суда, конфликтом между строительными фирмами «Утум-Инвест» и «Строй-Академия» занимается Арбитражный суд РС(Я), куда «Утум-Инвест» подавал иск на банкротство «Строй-Академии». Но как выяснилось, истцом был предоставлен неполный пакет документов для принятия заявления на рассмотрение по существу, поэтому судья предоставил «Утум-Инвест» время для довнесения доказательств об исполнении всех требований при подаче заявления на банкротство.

Сегодня, 9 июля этот срок истек, но «Утум-Инвест» не предоставил дополнительных документов по запросу судьи по делу о банкротстве «Строй-Академии». Поэтому Арбитражный суд РС(Я) оставил иск «Утум-Инвест» без рассмотрения.

— По нашему мнению, «Утум-Инвест» делает это специально. На самом деле банкротства «Строй-Академии» просто не может быть, тем более, что 15 июля состоится судебное заседание по вновь открывшимся обстоятельствам. Речь идёт о том, что решением Арбитражного суда РС(Я) в январе 2021 г. отменено дополнительное соглашение с кабальными условиями для «Строй-Академии», и мы возвращаемся к первоначальным условиям договора с «Утум-Инвест»: 50 миллионов рублей и 1985 кв.м нежилых помещений, — сообщила руководитель «Строй-Академии» Айна Неустроева.

На днях развернувшееся противостояние между владельцами строительных фирм «Утум-Инвест» и «Строй-Академия» выплеснулись из зала суда в информационное пространство местных СМИ.