Утро сегодня чудесное! Рассвет особенный!🤩🤩

❄️☀️😍 Жители села Черкех Таттинского района увидели удивительное оптическое явление — гало. Светящееся кольцо вокруг Солнца запечатлели сотрудники историко-этнографического музея. Гало для зимы — частое погодное явление, но оно возникает только при ясной погоде. Природа атмосферного феномена — дисперсия света в кристаллах льда. Считается, что гало является предвестником сильных морозов.

Фото: @gazetataatta Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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