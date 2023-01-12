12.01.2023
10:46
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Природа
Утро сегодня чудесное! Рассвет особенный!🤩🤩
❄️☀️😍 Жители села Черкех Таттинского района увидели удивительное оптическое явление — гало. Светящееся кольцо вокруг Солнца запечатлели сотрудники историко-этнографического музея.
Гало для зимы — частое погодное явление, но оно возникает только при ясной погоде. Природа атмосферного феномена — дисперсия света в кристаллах льда.
Считается, что гало является предвестником сильных морозов.
Фото: @gazetataatta
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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