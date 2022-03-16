Утрата: не стало Александра Файзеля

Об этом сообщает волонтерское движение «Помоги выжить» (https://www.instagram.com/p/CbJeKhjMHbd/).

Александр Файзель — скульптор, таксидермист и мастер на все руки, несколько лет назад создал у себя во дворе уникальный парк доисторических животных, куда любили ходить и взрослые, и дети.

Парк сгорел дотла 5 марта. Вечером того дня произошел крупный пожар на улице Усть-Мархинка, 16/1, уничтоживший дом семьи Файзель и парк доисторических ящеров и современных животных. Семья осталась абсолютно без ничего, на улице. Отец семейства получил сильные ожоги — 75% поверхности тела и находился в реанимации.

У семьи Александра осталось двое детей — 15-летний сын и 7-летняя дочь.

Приносим свои соболезнования родным и близким Александра Файзеля…