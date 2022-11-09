Утраченные знания: якутские иглоукалывание, массаж, кропускание

В якутской народной медицине было деление целителей по способам лечения: костоправов называли унуох тутааччылар, массажистов — илбиситар, тех, кто умел пускать кровь — хаанныһытар. К сожалению, сейчас во многом утрачено старинное искусство врачевания народа саха, лишь записи в исторических источниках доносят до потомков информацию об удивительном мастерстве якутских целителей.

В прошлом якутские искусные знахари владели многими способами целительства, использовали самый широкий спектр методов – от трав до иголок, что требовало недюжинного мастерства, большой практики и тайных знаний. Народные целители необязательно были шаманами и могли помогать сородичам чисто физическими методами, но зачастую сильные шаманы помимо приемов воздействия на психику, владели многими способами якутской народной медицины, о чем свидетельствуют предания об их деяниях.

«Тыын киллэриитэ» — вливание дыхания

Сохранились сведения в исторической литературе, что якуты пользовались иглоукалыванием. «У которых боль почувствительнее, укрепляют в деревянную лопатку несколько игл, и, обратив иглами к больному месту, потихоньку иглы вколачивают в тело до тех пор, пока из ранок не польется кровь. По их мнению, это все равно, что банки. Иглоукалыванием лечили и растяжение сухожилий. Для этого в течение 2-3 минут производили быстрые, легкие шлепки лучиной, на конце которой насаживались иголки», сообщается в книге известного якутского этнографа Анатолия Гоголева «Народные знания якутов в XVII — начале XX вв.: календарь, метрология, медицина». Якутские лекари применяли специальные железные иголки 8-9 см длинной с насечками, отмечающими глубину погружения, которая зависела от расположения на теле больного места. Этот способ лечения по-якутски назывался «тыын киллэриитэ» — вливание дыхания.

Борогонский илбисит Афанасий Пестряков — Мандыс Уола

Так же якутская народная медицина уделяла большое внимание массажу, которым занимались специально обученные люди — илбиситы. Обычно искусство массажа передавалось от отца к сыну, от матери к дочери. Согласно словарю Пекарского, «илбии» — это «мятье живота, врачевание мятьем», от слова «илбий» — мести, выметать, подметать, гладить, растирать.

В старину знаменитым илбиситом, к которому шли на лечение жители четырех центральных улусов, был уроженец Борогонского улуса Афанасий Пестряков — Мандыс Уола.

Старинный метод — кровопускание

Кропусканием занимались хаанныһыты. Академик Анатолий Гоголев сообщает: «Наши полевые материалы показывают, что хаанньһыты по всей территории Якутского края пользовались почти идентичными инструментами — миниатюрными топориками и рожками». «Топорик изготовлялся из хорошего «чистого» нержавеющего железа, ширина которого колеблется от 10 до 12 см. Рожки делались из прозрачных, хорошо шлифованных рогов крупного скота, высотой в 10-15 см. Для пускания крови лекарь вскрывал одну из вен, лежащих вблизи больного места, а рожок накладывал на пробитую ранку и высасывал кровь через него. После проведения этой небольшой операции ранку закрывали тонким внутренним слоем бересты. Больному в течение 2-х дней запрещалось пить густой чай», — из статьи историка П. Бушкова. Такой метод кропускания демонстрирует известный якутский шаман Никон в документальном фильме Андриса Слапиньша «Времена сновидений».

Как лечили переломы

Перелом конечности перед началом выправки якутские костоправы (унуох тутааччылар) припаривали сенной трухой, а во время выправки втирали на месте перелома топленое масло. Затем, выправив, обвязывали туго лубком или обкладывали лучинами, перебинтовывали с запретом двигаться. Костоправы использовали лучины (сарт- чарт) 3х 2 см, длина зависела от места перелома, по концам и в середине — два отверстия, в которые продевалась веревка из конских волос. Травмированный должен был непременно лежать в тепле и пить теплые сливки, также бульоны из боровой дичи, уху, лучше из щуки и налима, запрещалось жирное мясо и масло. «Операции эти якутам удаются даже в тех случаях, когда кость при переломе раздробилась на несколько частей. Если кости срослись неправильно, якут разрешает сросшие части снова разбивать и складывать», — сообщалось в дореволюционных источниках.

На видео: кинооператор Андрис Слапиньш снял уникальные кадры, как якутский шаман Никон лечил людей.