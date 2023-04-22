22.04.2023
12:51
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Якутия

Утонем? Под угрозой затопления 24 района Якутии

Власти республики ожидают сложную паводковую ситуацию. Под угрозой подтопления нынче 123 населенных пункта в 24 районах Якутии. В Якутске по примерным подсчетам могут пострадать 326 частных домов. В данное время идёт работа по отсыпке защитных сооружений. Создано 11 временных пунктов размещения, сообщает тгк Якутск Вечерний.
— На каких территориях ожидается самая сложная обстановка?
Вячеслав ШЕХИРОВ, заместитель начальника Якутского гидрометцентра:
— Мы ожидаем более сложную обстановку на рекеАмге, где уровни воды ожидаются выше средних многолетних значений — от 850 до 950 см при опасной отметке 925. В бассейне реки достаточно высокие снегозапасы, порядка 150 %. Толщина льда на Амге меньше нормы, но всё-таки вызывает опасения из-за большого количества снега. В Якутске также ожидается, что уровни воды достигнут отметки от 700 до 800 см при опасной отметке 827.

Полностью https://vecherniy.com/news/mutnye_vody/2023-04-22-1169

Экстремальные снегозапасы в бассейне Лены, Алдана, Амги и Вилюя: ждем затоплений?
На Лене начали зачернять лед перед паводком
Фото: Sakhalife
Источник: тгк Якутск Вечерний

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