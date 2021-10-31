31.10.2021
13:32
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Экология

Уточняется причина массовой гибели рыб в Якутии

Как сообщает Якутский комитет государственного экологического надзора, ЯкутияDaily опубликовал видео, свидетельствующее о массовой гибели рыбы по неизвестной причине в реке Алдан в Усть-Майском районе.

30 октября на место выехал врио руководителя Усть-Майской инспекции государственного экологического надзора Вадим Егоров и проводил обследование.

Во время обследование были взяты пробы воды и отправлены в ГБУ «Республиканский информационно аналитический центр экологического мониторинга» для проведения экспертизы, а так же были взяты 15 образцов рыбы и отправлены в Восточно-Сибирском территориальном управлении «Росрыболовство» для проведения исследования. Точная причина массовой гибели рыбы будет установлена после проведения экспертизы и исследования. 

Фото: Вадим Егоров, Якутский комитет государственного экологического надзора
Источник: Вадим Егоров, Якутский комитет государственного экологического надзора
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