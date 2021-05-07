Утерянный Орден Славы пермского ветерана нашелся… в Якутске

Якутские оперативники разыскали родственников пермского ветерана, чтобы вручить им утерянную боевую награду.

«День Победы – это праздник со слезами на глазах», — смысл этих строк семья Марковых в полной мере ощутила нынешней весной. В сложный для всего мира пандемийный 2020 год, ровно 1 мая, за несколько дней до 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне умер их 96-летний дед – Егор Афанасьевич Марков – солдат тех суровых военных лет.

Его внук Андрей Марков – мой собеседник – подполковник милиции в отставке, служил в свое время в различных оперативных службах органов внутренних дел республики, завершив службу в уголовном розыске. С грустью он вспоминает, как с каким размахом они всегда отмечали 9 мая, как чествовали деда, дорожили им.

Спустя некоторое время после похорон, Андрей Игоревич решил разобрать вещи, личные архивы деда-ветерана. Следует сказать, что отец опера – Игорь Егорович ушел из жизни еще в 2012 году, и потому некоторые личные вещи покойного сына ветеран бережно хранил у себя.

Разбирая архив отца и деда, Андрей неожиданно обнаружил Орден Славы. Военные награды Егора Афанасьевича он знает наперечет, досконально знает и их историю. Они и сейчас особо бережно хранятся у него и будут передаваться из поколения в поколение Марковых. Поэтому внезапная находка озадачила внука. Расспросив стариков-родственников, оперативник выяснил, что этот орден был найден еще в далеких 80-х годах его отцом.

Игорь Егорович возвращался домой, как к нему возле продуктового магазина подошли какие-то забулдыги. Пьяные мужчины приставали ко всем прохожим, то ли выпрашивая деньги, то ли пытаясь что-то продать. Игорь Егорович отмахнулся от них и уже было заспешил по своей дороге, как заметил, что один из пьяниц что-то выронил из рук и пошатываясь пошел вслед за приятелем. Игорь Егорович окликнул его, на что тот крикнул: «А забирай бесполезную железку себе!» и подкрепил свои слова отборным матом. Мужчина нагнулся и поднял с пыльного тротуара Орден Славы III степени. Видимо именно его забулдыга пытался толкнуть возле магазина, но не преуспев в этом, просто выкинул «бесполезную железку».

А дальше и мать вспомнила, что муж и свекор пытались отыскать владельца боевой награды: писали в военкомат, уточнялись в якутских архивах, но все оказалось тщетно. Андрей Игоревич удивляется почему старики не обратились за помощью к нему, но как бы то ни было, сейчас находка Марковых оказалась в его руках и в память о деде он решил разыскать неизвестного солдата-орденоносца. Изучив в архивах отца несколько ответов якутских инстанций, не проливающих никакого света на владельца, оперативник решил обратиться к своим коллегам. «Так будет и быстрее, и надежнее», — решил он.

Со своей просьбой он обратился к председателю Союза ветеранов уголовного розыска республики Анатолию Сивцеву, а тот подсказал, что их бывший коллега, тоже оперативник Наиль Кудашев, в настоящее время проживающий в Саратовской области, вот уже на протяжении многих лет эффективно занимается поиском людей и информации. Опытному оперу пришлось оставить правоохранительную деятельность по состоянию здоровья еще в 2006 году, однако оперативно-розыскная деятельность не собирается его отпускать и по сей день. Подполковник Кудашев, после отставки был одним из первых, основавших в Якутске детективное агентство, а после переезда в другой регион основал семейное дело «ОДИС». Вместе со своими детьми он помогает людям восстанавливать утраченные родственные и дружеские связи, немало им разыскано и родственников неизвестных солдат, возвращены в семьи и реликвии в виде боевых дедовских наград.

Именно к Наилю Баязитовичу и обратился Андрей. К поиску подключился и сам. Не прошло и трех дней, как оперативники при помощи сотрудников архива Министерства обороны Российской Федерации установили личность солдата. Им оказался красноармеец Павел Петрович Осокин, призванный на войну в 1943 году из г. Соликамск Пермского края.

18-летний Павлик Осокин (именно так он называет себя в письмах родным) служил в рядах Красной Армии с 1943 года по пятидесятые. Младший сержант Осокин был награжден медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Японией», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», медалью «За отвагу», орденом Красной звезды и тем самым орденом Славы III степени, загадочно оказавшимся в 80-х годах на тротуаре в г. Якутск.

Как выяснили оперативники Павел Петрович никогда не посещал Якутию, однако служил после войны в Приморском крае.

К сожалению награда не застала ветерана в живых. Павел Петрович Осокин ушел из жизни еще в 1980 году. Видимо после его смерти одна из его боевых наград и оказалась в Якутске.

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По адресу, где проживал ветеран войны, сейчас находится административное здание. Однако оперативники не отчаялись и разыскали родную племянницу Павла Петровича – Мелькову Людмилу Ивановну.

9 мая 2021 года в Доме культуры с. Половодово Пермского края в торжественной обстановке пройдет передача Ордена Славы III cтепени родственникам Павла Петровича Осокина.

Вечная память солдатам советской армии Егору Афанасьевичу Маркову и Павлу Петровичу Осокину, а также слова благодарности оперскому братству.