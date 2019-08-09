Утеряна платформа персонального сайта Егора Борисова

У Егора Борисова, в недавнем прошлом главы Якутии, ныне сенатора от республики, был раскрученный персональный сайт по позывным www.egorborisov.ru. В профессиональным кругах известно, что наполнением этого сайта занимался Алексей БЕРЕЗОВСКИЙ, тогдашний советник Егора Афанасьевича. Журналисты отмечали качественный контент этого сайта, где размещалась вся актуальная информация о встречах и делах руководителя, был так же раздел, посвященный личной жизни Егора Борисова.

К сожалению, Алексей Березовский в мае этого года преждевременно ушел из жизни из-за тяжелой болезни.

Понятно, что какое-то время сайтом никто не занимался, и доменное имя было утрачено. Сейчас на сайте с доменным именем www.egorborisov.ru размещаются спортивные прогнозы.

С некоторых пор помощником сенатора работает Афанасий Егоров, в прошлом он работал пресс-секретарем Егора Борисова в бытность его главой республики. Как сообщил Афанасий Агитович в профессиональной ватсап-группе, не удалось найти общий язык о продлении доменного имени. Поэтому на днях будет запущен сайт Егорборисов.рф. Коллеги раскритиковали доменное имя, ведь иностранцы не смогут его набить. Этот сайт будет переходной версией, сообщил Афанасий Егоров. Сам он вынашивает идеи о более амбициозный проекте с видеоконтентом.

Сайт Аартык.ру, на время остановивший вещание, продолжает работу, сохранив свое раскрученное доменное имя.