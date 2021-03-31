Устранена авария на газопроводе в Якутске

Авария на газопроводе высокого давления по улице Студенческая в Сайсарском округе города Якутска устранена. Проведены все необходимые аварийно-восстановительные работы.

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Сотрудники УГРС «Сахатранснефтегаз» держат ситуацию под контролем и призывают абонентов не беспокоиться и проявить терпение. Начинается подача газа к газораспределительным пунктам, котельным и всем жилым домам.

Призываем жителей присутствовать дома, чтобы обеспечить доступ газовой службы к газоиспользующему оборудованию.

Обращаем ваше внимание, что без присутствия абонента запустить газ будет невозможно.

Напомним, что днём 30 марта АО «РИК Автодор» при производстве работ на улице Студенческая в районе Птицефабрики нарушил охранную зону и повредил газопровод высокого давления, в результате чего была приостановлена подача газа к порядка 140 жилым домам.