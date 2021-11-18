Устойчиво развиваем север

Будет усилен межрегиональный характер работы НОЦ «Север: территория устойчивого развития»

На совещании у заместителя Председателя Правительства Якутии Сергея Местникова обсудили вопросы деятельности НОЦ «Север: территория устойчивого развития».

Основной темой стала организация кооперации взаимодействия между участниками технологических проектов научными, образовательными организациями регионов – инициаторов и индустриальными партнерами.

«Объединение в создании НОЦ «Север» и совместная заявка пяти дальневосточных регионов стала одним из ключевых факторов победы в конкурсе. Каждый из наших регионов в ближайшей перспективе должен ощутить эффекты от деятельности НОЦ, от реализации его технологических и инфраструктурных проектов», – отметил Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя победу проекта на конкурсном отборе межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня.

В настоящее время девять технологических проектов объединены в пять кластеров по основным направлениям: комплексное энергообеспечение и новые энергоносители; рациональное природопользование в криолитозоне; технологии хозяйственной деятельности в криолитозоне и новые материалы; биотехнологии, медицина и здравоохранение в Арктике; технологии обеспечения социальной стабильности на Северо-Востоке России.

Руководители технологических проектов проинформировали о ходе работы в рамках кластеров в соответствии с Дорожной картой. Участники совещания остановились на вопросах интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

Первый вице-премьер – полномочный представитель РС (Я) при Президенте РФ Андрей Федотов обратил внимание на то, что на наблюдательном совете НОЦ 24 ноября будут подведены итоги организационного периода и определены задачи, порядок реализации мероприятий в будущем.

Глава республики Айсен Николаев принял решение о том, что проектный офис, который действует в республике, свою задачу выполнил: обеспечил победу в конкурсном отборе и осуществил организационный этап.